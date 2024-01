„Wied-Scala“ steht jetzt unter neuer Leitung: Samuel Tomasiello ist neuer Betreiber

Er ist Filmkenner, Kartenverkäufer, Barista, Hausmeister und immer für alle da: Samuel Tomasiello gehört für die Stammkunden der „Wied-Scala“ wie das gute Glas Wein oder das kühle Bier dazu. In der Tat ist der 36-jährige Familienvater zumindest seit 2009 untrennbar mit dem Neiterser Programmkino verbunden. Damals ist Samuel Tomasiello sozusagen in die „Wied-Scala-Familie“ eingestiegen und hat sich dann ab 2014 als Theaterleiter unverzichtbar gemacht. Da lag es für die Betreiber Uli Hüsch, Wilma Hüsch und Karin Leicher natürlich nahe, mit dem erfahrenen Filmfan auch in die Zukunft zu gehen. Am 31. Dezember 2023 wurde es nun amtlich: Samuel Tomasiello ist offizieller Nachfolger des Gründer-Trios.