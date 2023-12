Zum zweiten Mal zog in der Vorweihnachtszeit ein Lichtermeer der Hoffnung durch Malberg. Noch von Hachenburg aus konnte man die 53 leuchtenden Traktoren und zwei Lkws sehen, die zahlreiche Zuschauer auf die Straßenränder zogen. Was macht das so rasch beliebt gewordene Event so besonders?