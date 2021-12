Mit dieser Frage hat sich das Team des Landschaftsmuseums Westerwald in Hachenburg beschäftigt. In den vergangenen Wochen konnten sich etwa 300 Kindergarten- und Schulkinder in 30 gebuchten Führungen mit gescheiten Fragen und geschickten Händen dem Thema nähern. Am Wochenende veranstaltete das Museum zudem ein Fest mit dem Titel „Weihnachten früher“.