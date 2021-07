Westerwaldschule Gebhardshain: Gänsehaut bei „An Tagen wie diesen“

Unter dem Motto „Man muss lernen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg gehen!“ des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel fand die Entlassfeier an der Westerwaldschule in Gebhardshain statt. 31 Berufsreifeschüler und 65 Realschüler nahmen mit Stolz ihr Zeugnis entgegen. Schulleiter Ralph Meutsch bescheinigte den Schülern Fleiß, Flexibilität und Engagement beim Homeschooling und auch im klassischen Unterricht. In seiner Rede gab er den Schülern den Rat, immer ihren Verstand zu gebrauchen und mündige, sozial engagierte Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Bei der Abschlussfeier führten Juwan Mohammad und Lasse Brenner gekonnt durch das Programm.