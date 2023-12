Plus Bogotá Westerwälder feiern im Ausland: „Las Novenas de Aguinaldos“ läuten Weihnachtszeit ein „Generell ist das Land sehr katholisch, sodass mir einige Rituale bekannt vorkommen“, sagt Oliver Küppers, der im November mit seiner Familie nach Kolumbien ausgewandert ist. Dort, in dem Heimatland seiner Frau, feiern die beiden Erwachsenen und die zwei Kinder nun Weihnachten. Von Maja Wagener

Die Vorweihnachtszeit fange in Kolumbien nicht mit dem Nikolaus am 6. Dezember an, berichtet unser ehemaliger Dernbacher Kollege: „Stattdessen wird am 7. Dezember die Vorweihnachtszeit mit dem ‚Dia de las Velitas‘, dem Tag der Kerzen, eröffnet.“ In diesem Jahr habe die Tante seinen sechsjährigen Sohn Santi in die Tradition eingeführt. Bis ...