Forstmehren

Forstmehren – Tageswohnungseinbruch (Nachtrag zum Pressebericht der PI Altenkirchen)

Am Donnerstag, den 23.12.2021 drangen unbekannte Täter in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr nach Aufhebeln von 2 Türen in ein Haus in der Straße Kuhweg ein.