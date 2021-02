Weitefeld

Weitefeld: Neue Pastorin Köhring ins Amt eingeführt

In Weitefeld ist am Sonntag die neue Pastorin der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK), Dagmar Köhring, in ihr Amt eingeführt worden. Normalerweise würde zu so einem Anlass ein großer Gottesdienst mit einem Gemeindefest gefeiert, aber wegen Corona wurde der Gottesdienst nur im kleinen Kreis der Bezirksvorstände Weitefeld und Siegen gefeiert und als Youtube-Video aufgezeichnet.