Wehr Euteneuen: Wäschenbach will Machtwort von Ministerpräsidentin

i Erlebt das Wehr samt Wasserkraftwerk in Euteneuen ein Comeback? Derzeit stehen die Zeichen eher auf Abriss. Foto: Daniel-D. Pirker

Hat das Wehr in Euteneuen eine Zukunft? Erst Ende des vergangenen Jahres hatte die SGD informiert, dass die Plangenehemigung zur Wiederherstellung der aquatischen Durchgängigkeit erteilt worden ist. Damit wären Pläne eines Investors, ein Comeback der Wasserkraft am Wehr zu ermöglichen, entgültig vom Tisch. Doch ansässige Angelsportverein hat Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Und der CDU-Landtagsabgeordnete Wäschenbach nimmt nun Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) in die Pflicht.