Plus Kirchen Wegweiser durch die Wanderregion: Neue Broschüre mit Angeboten zum Erkunden der VG Kirchen und Umgebung i Bei einer Führung werden die Bergbaurelikte in der Alexanderhardt erkundet.

Foto: Redweb SystemUser/André Hellmann Sieben zertifizierte Gästeführer haben eine gemeinsame Mission: Sie alle wollen Gästen von nah und fern sowie Heimatinteressierten die Erlebnis- und Wanderregion der Verbandsgemeinde (VG) Kirchen, das sogenannte „Druiden.Hexen.Siegerland“, näherbringen. Lesezeit: 2 Minuten

Wandertouren, Gäste- und Stadtführungen, Exkursionen und Tagesausflüge finden sich in einer neuen 36-seitigen Broschüre der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der VG Kirchen wieder. Daneben bietet eine Gesamtübersicht auf einen Blick alle Veranstaltungshighlights des Jahres 2024 in der VG. Die sieben Gästeführer stellen sich in der Broschüre vor und ...