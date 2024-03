Plus Betzdorf

Wegen Geldwäsche verurteilt: Frau sitzt als Opfer vor Gericht

Von Thomas Leurs

i Eine Frau aus Betzdorf viel auf einen Liebesbetrüger im Internet herein und musste sich vor Gericht wegen Geldwäsche verantworten. Foto: Britta Pedersen/, picture alliance/dpa

Er hat ihr die große Liebe versprochen. Gesehen hat Bettina S. (Name geändert) ihn aber nie. Die unbekannte Internetbekanntschaft bringt sie dazu, ihr Konto für ominöse Überweisungen zur Verfügung zu stellen. Das hat sie nun an das Amtsgericht Betzdorf geführt. Tatvorwurf: Geldwäsche in zwei Fällen. Und obwohl sie erst kürzlich bereits wegen desselben Deliktes rechtskräftig verurteilt wurde, fiel das Urteil mit einer Bewährungsstrafe recht gnädig aus.