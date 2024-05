Plus Altenkirchen

Wechsel an der Spitze der Kreisvolkshochschule Altenkirchen: Holger Telke übernimmt

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Der Diplom-Kaufmann und Mediator Holger Telke (rechts) wird zum 1. Juni die Leitung der Kreisvolkshochschule Altenkirchen von Bernd Kohnen übernehmen und die Einrichtung auf Basis der langjährigen hervorragenden Bildungsarbeit des gesamten KVHS-Teams in die Zukunft führen. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Wenn Bernd Kohnen Ende Mai in den Ruhestand geht, dann kann der langjährige Leiter der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen dies in der Gewissheit tun, dass „der Neue“ die etablierte Bildungseinrichtung mit Freude und Engagement in die Zukunft führen wird.