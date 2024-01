Die Hochwasserlage ist derzeit nicht nur in den Flüssen und Bächen angespannt, sondern auch unter Tage. Das jedenfalls wurde jetzt in der Neujahrswoche bei der routinemäßigen Befahrung – zu Fuß und mit Gummistiefeln – des „Tiefen Bindweider Stollens“ in Steinebach überaus deutlich.