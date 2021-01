Wallmenroth

Wallmenroth: Illegal Müll an der Sieg in der „Muhlau“ entsorgt

Ein Angler hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf einem Wiesengelände an der Sieg, im Bereich „Muhlau“, Müllablagerungen entdeckt. Ein bisher unbekannter Täter hatte sich von diversem Abfall entledigt. In dem Naturschutzgebiet konnten Bauschutt, Holz- und Plastikabfälle vorgefunden werden.