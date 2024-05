Plus Kreis Altenkirchen

Wahlserie: Wie soll es auf dem Stegskopf weitergehen?

i Welche Wege bei der Nachnutzung des ehemaligen Truppenübungsplatzes Stegskopf genommen werden – darüber herrscht bis heute Uneinigkeit. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

In unserer Serie rund um die Wahl zum Kreistag Altenkirchen geht es in Folge vier um den ehemaligen Truppenübungsplatz Stegskopf. Alle Parteien, die in das Gremium einziehen wollen, nehmen zu dem Thema Stellung. Dabei geht es vor allem um die Zukunft des früheren Militärgeländes. Wir haben nachgehört.