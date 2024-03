Plus Betzdorf

Wäller Markt unterstützen? VG Betzdorf-Gebhardshain ringt noch mit Entscheidung

Von Daniel-D. Pirker

i Die öffentliche Unterstützung für den Wäller Markt war groß – nun befindet sich der Online-Marktplatz in finanzieller Schieflage. Foto: Thorsten Ferdinand

Lesezeit: 2 Minuten

So wie in zwölf weiteren Verbandsgemeinden (VG) hat sich nun auch der VG-Rat Betzdorf-Gebhardshain mit der Frage beschäftigt, ob noch einmal der Wäller Markt finanziell unterstützt werden soll. Tatsächlich bieten nur zwei Unternehmen in der VG ihre Produkte auf der regionalen Verkaufsplattform an, hinter der eine Genossenschaft steht. Einfach haben es sich die Ratsmitglieder nicht gemacht. Vorab hatten die Fraktionssprecher noch ihre Ablehnung signalisiert.