Wir schreiben das Jahr 1934. Ganz Deutschland ist fest in den Händen der Nationalsozialisten. Ganz Deutschland? Nein. Viele Bürger eines kleinen Ortes zwischen Westerwald und Siegerland weigern sich beharrlich, der neuen Ideologie zu folgen. Herdorf ist der Name des Dorfes, das sich erst in späterer Zeit zur Stadt oder „Städtchen“, wie es wie es auf den Ortsschildern heißt, entwickeln wird. Bis dahin blickt die kleine Gemeinde aber schon auf eine sehr bewegte Geschichte zurück.