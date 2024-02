Von Keilerei bis Kopfnuss: Polizei im Kreis Altenkirchen am närrischen Wochenende im Dauereinsatz

Symbol Foto: dpa/Paul Zinken

Frau randaliert im Festzelt: Gegen 20.15 Uhr meldete der Sicherheitsdienst am Samstag, dass man in Malberg vom Hausrecht Gebrauch gemacht habe und einer 25-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Hachenburg Hausverbot erteilt habe. Die junge Frau hatte laut Polizei zuvor für Ärger im Festzelt gesorgt und damit auch nach mehreren Ansprachen nicht aufgehört. Der Aufforderung des Sicherheitsdienstes, das Festzelt zu verlassen, kam sie ebenfalls nicht nach. Nach Ansprache durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamten reagierte die 25-Jährige aggressiv. Sie musste nach einem Atemalkoholtest in Polizeigewahrsam genommen werden. „Nachdem die Dame ihren Rausch ausgeschlafen hatte, konnte sie entlassen werden“, schreibt die Polizei. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Mit Schlagring ins Gesicht: Am frühen Sonntagmorgen um 2.58 Uhr wurde der Polizei in Malberg eine Massenschlägerei mit 10 bis 20 Personen gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten nur noch vereinzelte Personen feststellen. Unter anderem machte ein 24-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Wissen auf sich aufmerksam, der versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten. Hierbei wurde ihm unvermittelt mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen. Der noch unbekannte Täter soll etwa 1,65 Meter groß und schlank sein. Er trug dunkelblonde, vielleicht lockige Haare und sprach akzentfrei deutsch. Der Täter soll eine Weste mit der Aufschrift „Security“ getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter Tel. 02741/9260 entgegen.

Fußgänger angefahren: Gegen 23.30 Uhr kam es am Samstag in Malberg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem ein Fußgänger angefahren wurde. Laut Polizei kam der Unfallverursacher mit seinem Pkw aus Richtung Veranstaltungsgelände. Im Kreuzungsbereich Hachenburger Straße/Schulstraße beabsichtigte ein entgegenkommender Fußgänger, die Hachenburger Straße zu überqueren. Als er sich mitten auf der Kreuzung befand, bog der Pkw aus der Schulstraße kommend nach links ab und touchierte dabei den Mann. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Autofahrer in Richtung Gebhardshain weiter. Der verletzte Fußgänger, der im Krankenhaus versorgt werden musste, beschreibt den Unfallwagen als dunklen Pkw, vermutlich Golf oder Polo. Das Kennzeichen soll mit WW-C ... beginnen. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 02741/9260.

Platzwunde am Kopf: Am frühen Sonntagmorgen erreichte die Polizei Betzdorf um 0.33 Uhr ein Notruf vom Veranstalter der Karnevalsveranstaltung in Scheuerfeld. Dieser teilte mit, dass vier junge Männer südosteuropäischen Phänotyps dabei beobachtet wurden, wie sie gegen das Karnevalszelt pinkelten. Ein 26-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Kirchen sprach demnach die Personen an und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Plötzlich zogen alle vier Personen Teleskopschlagstöcke. Einer der Männer fügte dem 26-Jährigen durch einen Schlag mit dem verbotenen Gegenstand eine Platzwunde am Kopf zu. Anschließend flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Tel. 02741/9260. Zudem merken die Beamten an, dass sie bei der Aufnahme des Sachverhalts massiv von Veranstaltungsteilnehmern belästigt worden seien, was die Ermittlungen unnötig erschwert habe.

Backpfeife und Kopfnuss: Gleich mehrere Körperverletzungsdelikte im Festzelt Scheuerfeld beschäftigten darüber hinaus die Betzdorfer Beamten. Am Samstag wurde eine junge Frau gegen 23.30 Uhr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Um 0.20 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, dem von einem Unbekannten eine Kopfnuss verpasst worden sei. Der Cut an der Stirn musste ärztlich versorgt werden.

Um 0.40 Uhr machte eine vielköpfige Personengruppe immer wieder durch provokantes Verhalten Ärger im Zelt. Der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie nach kurzer Diskussion nachkam. Gegen 1.10 Uhr traf ein junger Mann auf eine vierköpfige Personengruppe, bestehend aus zwei jungen Frauen und zwei jungen Männern – vermutlich im heranwachsenden Alter. Der Geschädigte sei unvermittelt von einer der männlichen Personen aus der Gruppe heraus angegangen worden. Als er am Boden lag, sei er auch ins Gesicht getreten worden. Letztlich konnte er davonrennen und die Polizei verständigen. Die Polizei, die um Hinweise unter Tel. 02741/9260 bittet, stellt gleichzeitig aber fest, dass in dem voll ausgelasteten Zelt mit rund 2300 Besuchern die Stimmung zum größten Teil sehr ausgelassen und friedlich war.

Auf Obdachlosen eingeschlagen: Am späten Freitagabend geriet laut Polizeiinspektion Altenkirchen in der Hüttengasse in Hamm eine vierköpfige Gruppe in Streit. Dabei sollen zwei 16-Jährige auf einen 26-jährigen Mann eingeschlagen haben. Der obdachlose Mann, der aufgrund von Alkohol und Betäubungsmitteln in einer hilflosen Lage war, musste in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden. Gegen die zwei Jugendlichen wird nun wegen Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugenhinweise an Tel. 02681/9460.

Bleirohre gestohlen: Am Freitagmittag kam es gegen 12.30 Uhr in Derschen zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter luden mehrere Bleirohre in einen Transporter und entfernten sich in unbekannte Richtung. An dem Transporter soll ein gelbes, auswärtiges Kennzeichen montiert gewesen sein. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter Tel. 02741/9260.

Küchenfenster aufgehebelt: Zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, kam es in Betzdorf zu einem Einbruch in ein unbewohntes, aber möbliertes Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein Küchenfenster auf und durchwühlten das Innere des Hauses. Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Einbruch ohne Beute: Zwischen Freitag, 19.15 Uhr und Samstag, 8.30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Tierfachgeschäft in Betzdorf. Unbekannte Täter hebelten laut Polizei ein Metalltor im rückwärtigen Bereich durch brachiale Gewalt auf. Nach aktuellem Stand wurde nichts aus dem Markt entwendet.

Luft aus Reifen gelassen: In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines in der Betzdorfer Gäulenwaldstraße geparkten Autos beschädigt und die Luft aus den Reifen gelassen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02741/9260.

Endstation Baum: Am Sonntag ereignete sich gegen 1.18 Uhr in Kirchen ein Unfall. Laut Polizei fuhr ein 24-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Kirchen auf der Katzenbacher Straße aus Richtung Mudersbach kommend. Dabei verlor er „in Folge von alkohol- und betäubungsmittelbedingter absoluter Fahruntüchtigkeit“ die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Alle Insassen blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Unfall beim Rangieren: Am Samstag kam es in Kirchen zwischen 5.45 Uhr und 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Eine Frau hatte ihr Auto ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße zwischen Zufahrt Parkplatz altes Heizkraftwerk und Zufahrt Rettungswache abgestellt. Als sie nach der Arbeit zurückkehrte, stellte sie fest, dass das vordere Kennzeichen vor der Windschutzscheibe lag. Mutmaßlich dürfte der Unfallverursacher beim Rangieren rückwärts mit einer Anhängerkupplung gegen das Auto gefahren sein.