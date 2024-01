Plus Daaden/Betzdorf/Scheuerfeld/ Wallmenroth Von Daaden bis Wallmenroth: Winterdienste im Oberkreis haben bei Streusalz gut vorgesorgt Der ungewohnt massive Schneefall der vergangenen Woche hat den Mitarbeitern der Winterdienste einiges abverlangt. Das galt insbesondere für die kommunalen Bauhöfe, wie eine stichprobenartige Umfrage unserer Zeitung zeigte. Als herausragende Leistung lobte etwa der kaufmännische Leiter der Werke Daaden-Herdorf die Arbeit der Mitarbeiter des Verbandsgemeindebauhofs. Von Daniel-D. Pirker, Thomas Leurs

Doch der Dauereinsatz forderte nicht nur das Personal, sondern leerte auch die Streusalzvorräte. So hält die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf zum Beispiel insgesamt 50 Tonnen in ihrem Lager vor. Simon Stötzel, der stellvertretende technische Leiter, erinnert daran, dass vor einiger Zeit extra ein zweites Silo angeschafft worden sei. Am Freitag seien sie ...