Von Bach bis Sinatra: Erlesene Klänge der Kammermusik in Birnbach

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Das Trio Glissando Stuttgart mit Emilie Jaulmes, Matthias Nassauer und Janine Schöllhorn (von rechts) beschenkte das Birnbacher Konzertpublikum mit einem umwerfenden Programm von Bach bis Sinatra. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Freunde zu Gast zu haben, das bedeutet Vertrautheit, Geborgenheit und eine bunte Vielfalt an Gesprächsthemen. Ganz ähnlich verhielt es sich mit dem Konzert des Trio Glissando Stuttgart am Samstag in der Birnbacher Kirche: Das Wiedersehen zwischen dem gespannten Publikum und den drei Spitzenmusikern war geprägt von Herzenswärme, einer besonderen Freundlichkeit und natürlich einem abwechslungsreichen musikalischen Programm, in dem Emilie Jaulmes (Harfe), Janine Schöllhorn (Flöte) und Matthias Nassauer (Posaune) ihr unglaubliches Können unter Beweis stellten.