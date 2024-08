Vier Tage volles Programm: Betzdorfer Schützenfest zielt auf ein neues „Wir-Gefühl“

Nach der Eröffnung können die Gäste am Freitag, 6. September, ab 20 Uhr mit der Band Elevation Schützenrock erleben. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Am Samstag, 7. September, 20 Uhr, legt DJ Max im Zelt auf. Er ist auch DJ im „Oberbayern“ auf Mallorca und hat schon öfters für Partystimmung auch auf dem Betzdorfer Schützenfest gesorgt. Der Eintritt kostet eine Gebühr von 1,99 Euro. Eintritt frei heißt es am Sonntag, 8. September, wenn nach dem Umzug die drei Kapellen im Zelt aufspielen. Am Montag, 9. September, ist Familientag mit ermäßigten Ticketpreisen bei den Fahrgeschäften. Im Zelt wird gegen 13.30 Uhr bei freiem Eintritt der „Spätschoppen“ gefeiert – mit der Stadtkapelle Betzdorf und zum Abschluss mit DJ Hansi. clg