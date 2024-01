Plus Kreis Altenkirchen VG hat viele Punkte auf der Agenda: Bürgermeister Jüngerich blickt auf das Jahr 2024 Kommunalwahl, Flüchtlinge, Fachkräftemangel, Investitionen: Es gibt viele Themen, die die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld 2024 umtreiben werden. VG-Bürgermeister Fred Jüngerich blickt beim Gespräch mit unserer Zeitung auf die Schwerpunkte für 2024. Von Annika Stock

Kommunalwahl: Vor allem die am 9. Juni anstehende Kommunalwahl wird die VG und ihre Mitarbeiter beschäftigen. Gerade in der VG Altenkirchen-Flammersfeld haben die Wähler eine große Auswahl. „Über 100 Kreuze können dann im Kreis Altenkirchen gesetzt werden“, berichtet Jüngerich. „Natürlich bedeutet eine so große Auswahl auch mehr Arbeit im Vorfeld ...