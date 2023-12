Das war eine Sitzung der unbequemen Wahrheiten. In seiner letzten Zusammenkunft im Jahr arbeitete der Verbandsgemeinderat Daaden-Herdorf zahlreiche für die Region wegweisende Themen ab. Der Haushalt für 2024 wurde zwar einstimmig verabschiedet. In Jubel wollten die Fraktionen und Bürgermeister Helmut Stühn in ihren Reden allerdings nicht ausbrechen.