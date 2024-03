Verstärkung am MVZ Betzdorf: Ein Experte für die seelische Gesundheit

Die Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Betzdorf freut sich über einen neuen Facharzt: Markus Lüttchens hat zum 1. März seinen Dienst im S-Forum an der Friedrichstraße 15 angetreten, wie der Träger, die Diakonie in Südwestfalen, in einer Pressemitteilung berichtet. Der 58-Jährige wird dort Nachfolger von Arzt Detlef Schmidt, der Ende Juli in Ruhestand geht.

Markus Lüttchens verstärkt als Facharzt ab sofort die Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie im MVZ Betzdorf. Von Geschäftsführerin Jessica Pfeifer (rechts) und Praxismanagerin Jasmin Müller-Dahdouh (links) wurde er an seiner neuen Wirkungsstätte begrüßt. Foto: Daniel Weber/Diakonie in Südwestfalen

Bis dahin werden beide Ärzte die Praxis gemeinsam leiten. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Lüttchens einen Facharzt mit ausgewiesener Expertise gewinnen konnten“, sagt MVZ-Geschäftsführerin Jessica Pfeifer. In der Tat bringt der gebürtige Siegener auf seinem Gebiet reichlich Erfahrung mit: Im Anschluss an sein Studium der Humanmedizin an der Philipps-Universität Marburg und der Approbation führte ihn sein beruflicher Weg zunächst ans Kreisklinikum Siegen.

Nach seiner Facharztausbildung arbeitete er als Chef- und Oberarzt unter anderem in Reha-Kliniken für Suchterkrankungen sowie in Fachkliniken für Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Berleburg und Bad Fredeburg, bevor er 2020 die ärztliche Leitung der Tagesklinik in Netphen übernahm. Zuletzt war er in einer nervenärztlichen Praxis in Siegen tätig und kennt von daher auch die Arbeit im ambulanten Bereich bestens.

Seine neue Aufgabe in Betzdorf geht Lüttchens mit großer Freude an: „Unser Fokus liegt vor allem auf der Basisversorgung bei allgemein-psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen, Burn-out, Angststörungen, Psychosen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“, erläutert der Facharzt. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die psychiatrische Behandlung von Suchterkrankungen, etwa bei Abhängigkeit von Alkohol, Medikamenten, legalen oder illegalen Drogen.

Lüttchens ist dabei besonders wichtig, „dass schnell ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Patienten entsteht, dass sie sich in unseren modernen Praxisräumen von Anfang an wohl- und gut aufgehoben fühlen“. Ob als Folge einer persönlichen Krise, durch Stress oder Überbelastung: Seelische Erkrankungen zeigen sich in der heutigen Gesellschaft immer häufiger und stehen dabei nicht selten auch in problematischer Wechselwirkung mit körperlichen Beschwerden. Laut Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde ist jährlich fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung betroffen. Zugleich gestaltet sich das Versorgungsangebot vielerorts zunehmend schwierig.

MVZ-Geschäftsführerin Jessica Pfeifer zeigt sich daher umso erfreuter, dass mit der Praxisnachfolge in Betzdorf ein nahtloser Übergang in der ambulanten psychiatrischen Versorgung für die Region sichergestellt wird. Mehr noch: Statt wie bisher an vier können dort künftig an fünf Tagen Sprechstunden angeboten werden.