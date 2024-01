Verheerendes Feuer in Betzdorf: Person stirbt bei Wohnungsbrand

In den frühen Morgenstunden am Samstag ist es zu einem verheerenden Brand in der Betzdorfer Innenstadt gekommen. Der halbe Dachstuhl eines Hauses in der Bahnhofstraße ist ausgebrannt. Viele Bewohner des Hauses konnten sich retten oder wurden von der Feuerwehr aus dem in Flammen stehenden Gebäude geholt. Für eine Person kam die Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei Koblenz untersucht die Ursache für den Brand.