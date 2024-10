Plus Wissen Verbandsgemeinde Wissen ist für interkommunale Zusammenarbeit: Klares Ja zu Zentraler Vergabestelle Von Elmar Hering i Um ihre Kräfte zu bündeln, fassen die drei Nachbar-VGs Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm und Wissen eine gemeinsame Vergabestelle ins Auge. So will man das Feld der immer komplizierter werdenden Ausschreibungen (Submissionen) effizient beackern. Foto: Sebastian Kahnert/dpa Künftig setzt die Verbandsgemeinde Wissen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen deutlich auf interkommunale Zusammenarbeit: Auf einstimmige Empfehlung des zuständigen Ausschusses stimmten die Ratsmitglieder ebenfalls geschlossen für die Bildung einer gemeinsamen Vergabestelle mit den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm. Lesezeit: 2 Minuten

Diese zentrale Stelle soll in der Nähe des Altenkirchener Rathaus in angemieteten Gewerberäumen angesiedelt werden. Die VG-Verwaltung in der Kreisstadt verfügt bereits über eine eigene, mit zwei Mitarbeitern besetzte Vergabestelle. Beabsichtigt ist, dass dort im künftigen Dreierverbund vier Fachkräfte arbeiten. Die exakte Berechnung ergibt sogar mehr als 4,7 Stellenanteile (mit ...