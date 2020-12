Westerwald

Die Tourismusbranche gehört zu den ganz großen Verlierern in der Corona-Krise. Der Urlaub an den beliebten Mittelmeerstränden ist in diesem Jahr noch ebenso unsicher wie Fernreisen zu exotischen Zielen. Ländliche, nahe gelegene Regionen wie der Westerwald könnten hingegen in den kommenden Sommermonaten von der globalen Unsicherheit profitieren, ist Christoph Hoopmann, Geschäftsführer des Westerwald Touristik-Services (WTS), zuversichtlich. Denn seiner Einschätzung nach suchen die Menschen jetzt vor allem „risikoarme Gebiete“.