Wissen

Unfall mit Kradfahrer: Mann schwer verletzt

i Der Rettungshubschrauber in Aktion. Foto: Symbolfoto: Sascha Ditscher

Bei einem Unfall in Wissen wurde ein Kradfahrer am Montagnachmittag, 1. Juli, schwer verletzt. Er kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.