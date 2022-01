Plus Kreis Altenkirchen

Keine neuen Nachweise: Kreis Altenkirchen hebt Aufstallpflicht für Geflügelbestände auf

Die Aufstallungspflicht für Halter von Geflügel in einem großen Teil der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wird aufgehoben. Der Kreis Altenkirchen hatte diese Anfang Januar per Allgemeinverfügung für Geflügelbestände in 48 Ortsgemeinden angeordnet, nachdem in der benachbarten VG Puderbach in einer kleinen Hühnerhaltung die Geflügelpest nachgewiesen worden war.