Kreis Altenkirchen

„Blumen sind das Lächeln der Natur. Es geht auch ohne sie, aber nicht so gut.“ Mit diesem Bonmot von Max Reger werden die Kunden auf der Internetseite der „Blümchenwerkstatt“ in Herdorf begrüßt. Auch in Zeiten von Corona ist viel Wahres daran, doch für Inhaberin Melanie Haas-Zeller und ihre Mitarbeiterinnen ist es aktuell gar nicht einfach, die grünen Schätze an den Kunden zu bringen. Damit sind sie in der Branche nicht allein, wie eine Umfrage der RZ in einigen der virusbedingt geschlossenen Blumenläden und Gärtnereien im Kreis Altenkirchen ergab.