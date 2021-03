Traurige Bilanz: Der Westerwälder Wald ist besonders geschädigt

Der Westerwald ist in keinem guten Zustand. Das ist kein Geheimnis mehr. Die Daten des Waldzustandsberichts 2020 belegen aber noch einmal in erschreckender Weise, dass es dem Westerwald sogar schlechter geht als dem Rest der Wälder in Rheinland-Pfalz. Oberforstrat Friedrich Engels, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt und Fachlicher Leiter der Waldzustandserhebung in Rheinland-Pfalz, bestätigt dies auf Anfrage unserer Zeitung. Während der Anteil der deutlich geschädigten Bäume im Landesdurchschnitt 45,3 Prozent beträgt, liegt dieser Wert für die Region Westerwald/Taunus nach seinen Berechnungen immerhin bei 54,2 Prozent. Das heißt, dass mehr als die Hälfte aller Bäume Schadstufe 2 aufweisen und sich damit in einem Zustand befinden, aus dem sie sich nur schwer wieder erholen werden.