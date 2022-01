Berod

Tötungsdelikt in Berod: Was ist mit Christof Scholz passiert?

In Berod bei Hachenburg ist im Oktober 2021 ein Verbrechen verübt worden. Das teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit. Demnach ist der 57-Jährige Christof Scholz am Freitag, 29. Oktober 2021, gegen 20 Uhr tot in seinem Wohnhaus in Berod aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, ergab eine Obduktion seines Leichnams im Institut für Rechtsmedizin in Bonn, dass er Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.