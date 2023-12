Das Publikum in der gut besuchten Betzdorfer Stadthalle braucht nicht lange auf einen der wohl berühmtesten Sprüche der Detektivgeschichte zu warten: „Ich bin Belgier!“ Dies betont der schrullige Ermittler Hercule Poirot immer wieder, wenn er als Franzose bezeichnet wird. Es dauert nur wenige Minuten, bis das der Meisterdetektiv diesen berühmten Satz in dem Theaterstück „Tod auf dem Nil“ in der Stadthalle sagt.