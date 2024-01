Tiergestützte Intervention im integrativen Kontext, kurz TIIIK, hört sich holprig an und sorgt bei so manchem bestimmt erst einmal für ein Fragezeichen. Dabei wird diese Methode in der Medizin schon lange eingesetzt. Beim Besuch auf dem Steckensteiner Hof von Heilerziehungspfleger Jens Rödder, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie Altenkirchen und der Lebenshilfe, der sich im Nebenerwerb mit TIIIK befasst, kann man hautnah erleben, was es mit dieser Bezeichnung auf sich hat.