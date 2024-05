Plus Altenkirchen

Tatort-Kommissarin Meret Becker auf der Bühne: Magischer Abend mit nostalgischem Charme

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Ein umwerfender Abend im Kultursalon: Die bestens aufgelegte Schauspielerin und Sängerin Meret Becker und ihre Band The Tiny Teeth nahmen das Publikum mit auf eine Reise voller Nostalgie und Magie. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Ganz still ist es auf der Bühne. Ein Flügel, ein paar Gitarren, eine Trommel sind im Halbdunkel verborgen, und wer in diesen letzten Minuten kurz vor Showbeginn noch einmal ganz genau hinschaut, der erkennt außerdem eine Ansammlung eigentümlicher, weit verstreuter Requisiten. Was wird es mit der sonderbaren Truhe, den Bällen, Glitzerkugeln, Tüchern, Reifen und Koffern auf sich haben? Was wird hier gleich passieren?