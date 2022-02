Täter kam mit langem Messer: Raub auf Metzgerei in Kirchen

Die Polizei Betzdorf fahndet nach einem Mann, der am Donnerstagnachmittag eine Metzgerei in Kirchen überfallen hat.

Laut einer Pressemitteilung meldete sich um 14.54 Uhr die Inhaberin des Geschäfts in der Katzenbacher Straße und berichtete, dass man gerade überfallen worden sei. Demnach habe ein Mann mit einem langen Messer die allein in der Metzgerei befindliche Angestellte gezwungen, die Kasse zu öffnen. Die Frau kam der Forderung nach, und der Täter raubte das in der Kasse befindliche Bargeld in nicht genannter Höhe. Die Angestellte nutzte dabei die Unaufmerksamkeit des Mannes aus, flüchtete ins Obergeschoss. und informierte die Inhaberin, die dann sofort den Notruf absetzte.

Der Täter flüchtete unerkannt. Nach der Zeugenbeschreibung ist er zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine schwarze Basecap, eine dunkelgrüne Winterjacke und dunkelblaue Jeans. Er sprach Deutsch mit heimischem Dialekt. Zeugenhinweise an Tel. 02741/9260.