Täter geflüchtet: 80-Jähriger in Betzdorf angefahren

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer hat am Mittwoch, 6. März, einen 80-jährigen Fußgänger in Betzdorf angefahren und verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:45 Uhr in Betzdorf-Bruche an der Einmündung Scheuerfelder Straße/Pappelweg. Der 80-Jährige habe den Pappelweg überqueren wollen, als der PKW aus Richtung „Kreuzeiche“ kommend nach rechts in diesen abbog und den Fußgänger erfasst habe, wie die Polizeidirektion Neuwied/Rhein mitteilt.

Ohne zu bremsen, sei der Täter den Pappelweg weitergefahren und sei aktuell flüchtig. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Der Senior habe diverse Prellungen am ganzen Körper erlitten und sei im Krankenhaus behandelt worden.