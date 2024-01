Menschen robben durch den Matsch. Sie sind auf der Flucht. Doch es ist eine Fiktion, eine Szene, die in einem Kurzfilm zu sehen sein wird. Mit diesem Film will Rani Al Ali aus Kirchen seinen Bachelorabschluss machen. Der 28-Jährige stammt aus Syrien und studiert an der School of Audio Engineering, kurz SAE genannt, in Köln. Schon seine Diplomarbeit hat das Thema Flucht behandelt – die seines Bruders (wir berichteten).