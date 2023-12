Plus Kreis Altenkirchen Steigende Zahlen im Kreis Altenkirchen: Handy am Steuer lenkt immer häufiger ab Erst Anfang Oktober ist es in Elkenroth zu einem Unfall gekommen, bei dem die 56-jährige Verursacherin zugab, aufs Handy geschaut zu haben. Ein Einzelfall? Keineswegs, wie die Polizei sagt. Auch eine Studie schlägt Alarm. Von Maja Wagener, Markus Kratzer

Bei dem Unfall in Elkenroth war die Fahrerin übrigens beim Blick aufs Handy in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Frau wurde verletzt und nach der Kollision ins Krankenhaus gebracht. In den vergangenen drei Jahren sind darüber hinaus nachweislich zwei Westerwälder durch Ablenkung am Steuer ums Leben ...