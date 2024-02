Plus Kreis Altenkirchen Stark im produzierenden Gewerbe: Kreis Altenkirchen meldet 2022 wieder mehr Erwerbstätige Der ländliche Raum bietet nicht die besten Bedingungen für Arbeitnehmer. Viele müssen in größere Städte oder sogar entferntere Ballungsgebiete pendeln. Dennoch hat das AK-Land im Jahr 2022 bei der Zahl der Erwerbstätigen zugelegt – wenn auch nicht in dem Maße wie andernorts. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt vorgelegt hat. Von Markus Kratzer

Demnach haben in besagtem Jahr 55.100 Arbeitnehmer innerhalb der Kreisgrenzen ihren Lebensunterhalt verdient – und das unabhängig von ihrem Wohnort. Das sind rund 200 mehr als noch 2021. Mit diesem Anstieg von 0,4 Prozent verzeichnet man an Sieg und Wied allerdings ein unterdurchschnittliches Plus. Denn alle 24 Landkreise zusammen „gewannen“ ...