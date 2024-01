Wenn Dieter Enders an Franz Beckenbauer denkt, gehen seine Gedanken automatisch zurück in den Herbst 1970. Denn der Ehrenpräsident des ADAC Mittelrhein erinnert sich noch gut an die Sportwoche in seiner Heimatgemeinde Hamm, als das neu gebaute Stadion des Ortes mit einer Sportwoche eingeweiht wurde. Denn nicht unmaßgeblich Anteil daran, dass am 6. September 1970 die beiden Erstligisten FC Bayern München und der FC Schalke 04 zu einem Freundschaftskick nach Hamm gekommen waren, hatte der heute 85-Jährige.