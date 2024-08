Plus Brachbach

Sommerserie „Promis und ihre Lieblingsplätze“: Jacqueline Pfeifer findet Erholung im Heimatwald

i Wenn die Skeletonfahrerin Jacqueline Pfeifer im heimischen Brachbach ist, erholt sie sich gerne beim Spaziergang im angrenzenden Wald. Foto: Thomas Leurs

Jacqueline Pfeifer hat es mit ihren 29 Jahren schon weit gebracht. In der Sportart Skeleton hat sie schon viele Medaillen gewonnen, darunter Silber bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea. Allzu oft ist sie deswegen nicht mehr in ihrem Heimatort Brachbach. Umso mehr genießt sie die Natur direkt neben dem Ort.