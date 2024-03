Plus Gebhardshain

Sieger bei Fotowettbewerb Grube Bindweide gekürt: Ein gutes Auge für die Natur unter Tage

Von Thomas Leurs

i Der ehemalige Abwurfschacht in der Grube Bindweide ist mittlerweile stark überwuchert. Foto: Frank Bindel

Es fühlt sich bereits wie eine lange Tradition an, dabei gibt es den Fotowettbewerb in der Grube Bindweide erst seit 2018. Und fand im November 2023 erst das vierte Mal statt. Der Grund für diese Veranstaltung ist klar: Es hilft, Werbung für die Grube mit ihren bekannten Heilstollen zu machen. Und (Hobby-)Fotografen ein ganz besonderes Umfeld zu bieten. Die Auswahl der eingereichten Fotos war dieses Jahr so schwer, dass extra ein Sonderpreis dazukam.