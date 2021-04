Plus Siegen

Siegen: Herzkissen für Krebspatientinnen im Jung-Stilling

In Sachen Herzkissen ist Annette Schneider mittlerweile Profi. Zum dritten Mal überreichte sie ihre handgemachte Spende im Onkologischen Therapiezentrum (OTZ) am Diakonie-Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Dort wurde sie schon selbst behandelt: „Nun möchte ich anderen Patientinnen in schweren Zeiten Mut machen.“