Altenkirchen -Unbekannter EC-Karten Betrüger in Altenkirchen-

Am Silvestermorgen, 31.12.21 wurden in der Zeit zwischen 09.00 Uhr - 12.00 Uhr drei Seniorinnen Opfer eines EC-Betrügers an drei verschiedenen Geldinstituten in der Fußgängerzone Altenkirchen.