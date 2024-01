Plus Weyerbusch Sicherheitstechnik verhindert Schlimmeres: Fahndung nach mutmaßlichen Automatensprengern in Weyerbusch Ein Geldautomat in der Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg in Weyerbusch ist Ziel von zwei männlichen, mutmaßlichen Automatensprengern gewesen. Glücklicherweise blieb es nur beim Versuch. Die Polizei bittet um Hinweise. Von Annika Stock

Ein Geldautomat in Weyerbusch ist Ziel von zwei männlichen, mutmaßlichen Automatensprengern gewesen. Glücklicherweise blieb es nur beim Versuch. Die Tat ereignete sich am Montag, 8. Januar in der Zeit zwischen 00.45 und 00.47 in der Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg an der Frankfurter Straße in Weyerbusch, wie die Polizei mitteilte (die ...