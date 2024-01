Selbstbefriedigung im Molzbergbad: Badegast wird vor die Tür gesetzt

Weil er sich selbst befriedigt hat, ist ein Mann aus dem Molzbergbad geworfen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall bereits am Mittwoch ereignet. Dem Personal des Molzbergbades fiel gegen 15 Uhr ein Badegast auf, der sich seltsam verhielt. Der Mann starrte bei den Schwimmbecken andere Badegäste auffällig an und ging dann zu den Umkleidekabinen. Dies soll er mehrmals wiederholt haben.

Einem Mann wird vorgeworfen, sich im Molzbergbad öffentlich selbst befriedigt zu haben. Die Polizei sucht dafür nun Zeugen. Foto: Thomas Leurs

Mithilfe der Videoüberwachung stellte der Bademeister schließlich fest, dass sich der Mann bei den Umkleiden die Badehose herunterzog, um sich selbst zu befriedigen. Der Bademeister sprach den Mann auf dessen Verhalten an und verwies ihn des Bades.

Damit war der Mann aber wohl nicht einverstanden, denn er beleidigte am Eingang Angestellte lautstark und warf mit einer Duschgelflasche, die aber niemanden traf. Nachdem der Mann das Bad verlassen hatte, wurde die Polizei verständigt. Eine Streife traf den Mann noch in unmittelbarer Nähe zum Molzbergbad an und kontrollierte ihn. Auch dagegen wehrte sich der Mann. Allerdings konnten die Beamten ihn überwältigen, zu Boden bringen und fesseln. Bei der dann folgenden Durchsuchung fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusswaffe, ein Messer sowie eine geringe Menge Cannabis. Gegen den 42-jährigen Mann aus dem Kreis Altenkirchen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet.

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, trägt einen Vollbart und hat mittellange braune Haare. Diese waren während seines Aufenthalts im Molzbergbad nach hinten zu einem Zopf zusammengebunden. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen der beschriebene Mann am Mittwoch, gegen 15 Uhr im Molzbergbad aufgefallen ist, sich zu melden. „Insbesondere wird nach Zeugen gesucht, welche die Selbstbefriedigung des Mannes im Umkleidebereich gesehen oder sogar selbst Opfer exhibitionistischer Handlungen des Mannes geworden sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.