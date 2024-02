Wer dem „Unikum“ in diesen Tagen einen Besuch abstattet, dem entgeht nicht, dass der Regionalladen in der Altenkirchener Bahnhofsstraße ganz besonders hübsch ausstaffiert ist. Die rund 120 Regale sind frisch mit Waren ausgestattet, während auf den freien Flächen farbenfrohe Textilien, saisongerechte Gestecke, Kartoffeln und anderes mehr angeboten werden. Keine Frage, hier kündigt sich etwas Bedeutsames an.