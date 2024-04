Plus Betzdorf

Schnäppchenjäger können sich freuen: Nach fünf Jahren wieder ein Flohmarkt in Betzdorf

Von Thomas Leurs

i Die Aktionsgemeinschaft mit Unterstützung des Betzdorfer City-Managers freuen sich auf den ersten Flohmarkt seit Jahren in Betzdorf (von links): Sabine Alberts-Wingenfeld (Beirat), Bettina Stern (Ausdauer Shop), Mario Schneider (Geschäftsführer) und City-Manager Kevin Wallimann. Foto: Thomas Leurs

Lange hat es ihn in Betzdorf nicht mehr gegeben. Die Aktionsgemeinschaft plant für kommenden Samstag erstmals wieder einen Flohmarkt. Von 6 bis 15 Uhr kann in der Betzdorfer Innenstadt gestöbert werden. Anmeldungen gibt es bereits einige. Und er soll nicht der einzige in diesem Jahr bleiben.