Schmerzhaft Einschnitte bei Dienstleitern: Wie geht es beim Krankenhaus in Altenkirchen weiter?

Viele Versetzungen, wenige Kündigungen: Gesamtbetriebsrat und DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag mit ihren Sachverständigen die Details der anstehenden Betriebsänderungen an den fünf Standorten des Unternehmens verhandelt. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung hervor, die am späten Abend versendet wurde. Die Ergebnisse im Detail.