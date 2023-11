Plus Scheuerfeld Scheuerfeld hat grünes Licht von Aufsichtsbehörde bekommen: Grundschule wird erweitert Endlich gibt es konkrete Pläne, die Maximilian-Kolbe-Grundschule in Scheuerfeld zu erweitern. Endlich deshalb, weil die Gemeinde bereits vor fünf Jahren einen ersten Antrag an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gestellt hatte. Die Behörde hatte damals das Ansinnen abgelehnt, mit dem Hinweis, die Zahlen seien nicht beständig. Von Claudia Geimer

Die Zahlen, damit sind die Schülerzahlen gemeint. „Die steigen in Scheuerfeld“, sagt Ortsbürgermeister Harald Dohm. Er beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems, wonach in den kommenden sechs Jahren 140 Kinder einzuschulen wären. Scheuerfeld hat in den vergangenen sieben Jahren 150 neue Einwohner dazu gewonnen, aktuell sind ...